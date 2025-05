PESCARA – Contestato il resto di lesioni aggravate alla ragazza di 20 anni che ieri a Pescara ha accoltellato un uomo. In base alla prima ricostruzione della polizia, l’uomo, di Montesilvano e di origine rom come la giovane, era seduto davanti ai silos presso il terminal bus. Vicino alla ragazza che, dopo un battibecco, forse legato a questioni familiari, gli ha sferrato una coltellata alla gamba destra e poi, quando l’uomo si è alzato l’ha colpito nuovamente al torace, per poi darsi alla fuga. Bloccata dalla polizia locale all’altezza della fermata degli autobus di corso Vittorio, dove sono arrivati in supporto altre pattuglie in moto, è stata poi portata in questura e arrestata per lesioni aggravate dalla polizia.

Il ferito intanto, soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita e anche oer questo non è scattata la contestazione di tenstato omicidio. Ora la 20enne dovrà comparire davanti al giudice per la comvalida del fermo di polizia giudiziaria.