UOMO DI 69 ANNI TROVATO MORTO NEL BOSCO A SCOPPITO: PROCURA DISPONE L’AUTOPSIA

L’AQUILA – La Procura della Repubblica dell’Aquila ha disposto l’autopsia per chiarire in maniera ufficiale le cause della morte dell’uomo trovato senza vita in un bosco del territorio di Scoppito (L’Aquila) domenica scorsa, anche se pare che sia stato scovato dai carabinieri un biglietto di commiato lasciato, per l’appunto, da M.R. di 69 anni.

L’esameverrà effettuato all’ospedale “San Salvatore”.

L’uomo era conosciuto e stimato a Scoppito, dove era solito partecipare alla attività sociali. Amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento così grave e inatteso.