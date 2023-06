UOMO INVESTITO E UCCISO DA TRENO A CHIARAVALLE: CIRCOLAZIONE SOSPESA

CHIARAVALLE – Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Chiaravalle, in provincia di Ancona.

La circolazione ferroviaria è sospesa nel tratto interessato dalle ore 19:56 perché sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria per la dinamica dell’incidente. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali, fa sapere Trenitalia su proprio sito, possono subire ritardi e subire limitazioni di percorso.

Il treno Frecciabianca 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:05) oggi termina la corsa a Jesi alle ora 20:18. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

