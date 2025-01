ROMA – Il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Pasquale Gandolfi, ha confermato nel corso del direttivo che si è svolto oggi pomeriggio a Roma, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, come vicepresidente nazionale dell’Unione.

Si tratta della seconda nomina consecutiva per Caruso, sindaco di Castel di Sangro, che continuerà dunque a ricoprire un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione.

“Sono grato al presidente Gandolfi per la sua fiducia, essere nominato vicepresidente nazionale Upi per la seconda volta consecutiva è un traguardo che mi inorgoglisce – ha dichiarato Caruso – È un incarico importante ma anche un ruolo di grande responsabilità che intendo ricoprire lavorando ancora più intensamente per il rafforzamento delle Province italiane. Dobbiamo continuare a cogliere le opportunità per i nostri territori e le nostre comunità, raccogliendo le sfide che ci attendono e che sono ancora molte”.

Il vicepresidente Upi ha poi posto l’accento sull’importanza del ruolo delle Province: “La nostra responsabilità non è solo quella di essere un punto di riferimento per le istituzioni locali, ma anche di proseguire sulla strada che abbiamo tracciato in questi anni, promuovendo un dibattito costruttivo sulle problematiche che quotidianamente affrontano i territori e i nostri enti locali. Sarà una priorità promuovere un confronto aperto e inclusivo che vada proprio in questa direzione e che possa rafforzare il ruolo delle Province”.