URBAN CENTER L’AQUILA: PASSI AVANTI PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI FONTESECCO E BORGO RIVERA

L’AQUILA – Lo scorso 10 febbraio si è tenuto all’Aquila, presso il Palazzetto dei Nobili, un incontro in cui le proposte avanzate dai cittadini che si sono impegnati in un qualificato percorso di partecipazione, “Quid – Un Quartiere di Idee –Immagina con noi il futuro di Fontesecco”, ideato e organizzato da Urban Center L’Aquila, hanno potuto confrontarsi con i progetti dell’Amministrazione Comunale.

LA NOTA

Durante il difficile periodo della pandemia, attraverso un questionario, cinque tavoli tematici di partecipazione on line, la presentazione del libro “Il Vicolaccio dell’Aquila” dell’arch. D’Antonio e una restituzione finale degli esiti del percorso, l’Associazione Urban Center L’Aquila ha raccolto idee e proposte che centinaia di cittadini e cittadine hanno voluto esprimere su quanto potrebbe essere messo in atto per rivitalizzare il quartiere di Fontesecco – Borgo Rivera e la sua funzione a servizio dell’intera comunità.

Sono state tante le proposte su come valorizzare le ricchezze storico-architettoniche di cui il quartiere è ricco, con la dovuta attenzione ai residenti e ai turisti, su come migliorarne la mobilità, arricchire le zone verdi e agevolare l’insediamento, in zona, di professionisti, coppie giovani, nuove attività, a partire dai parcheggi.

L’Amministrazione Comunale si è dimostrata attenta al percorso di partecipazione e ai suoi esiti sottoscrivendo un Protocollo d’intesae collaborazione con Urban Center L’Aquila e attivando un “Tavolo di lavoro intersettoriale” tra l’Urban Center L’Aquila e l’Amministrazione attiva.

Il “Tavolo” è entrato nel merito delle proposte, anche grazie all’apporto delle Associazioni da una parte e di numerosi tecnici comunali dall’altra, esaminandone la fattibilità e costruendo eventuali alternative, come se fosse un ulteriore percorso partecipativo, ma svolto all’interno dell’Amministrazione.

Tale confronto ha condotto alla predisposizione di un prezioso Documento Intermedio, approvato dalla Giunta Comunale, sul Masterplan di Fontesecco, che è a disposizione di tutte le persone interessate.

La novità dell’Incontro del 10 febbraio scorso, dove sono state analizzate le fasi di avanzamento del Masterplan attraversando le tante tappe de “I passi fatti fino a qui”, sta proprio in questo: la partecipazione ed il sapere civico sono stati assunti dall’Amministrazione Comunale, per quanto concerne Fontesecco, come metro di valutazione e di giudizio sulle sue scelte; una cittadinanza attiva, informata, consapevole è un patrimonio importante non solo per Urban Center L’Aquila, che ne è lo strumento organizzativo e divulgativo ma, nel caso di Fontesecco, è tale anche per l’Amministrazione Comunale che ne ha dato prova concreta proprio nel corso dell’incontro, con la partecipazione di cinque Assessori, tre Dirigenti e sei funzionari. L’incontro è il punto da cui proseguiremo questa collaborazione a favore della città per la realizzazione di un Masterplan complessivo dell’area.