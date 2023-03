URBAN CENTER L’AQUILA: VERDE PUBBLICO IN CITTÀ, AL VIA IL NUOVO PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

L’AQUILA – L’Urban Center L’Aquila, con un gruppo di lavoro interno di associati volontari, ha lavorato diversi mesi per ideare e organizzare questo nuovo percorso di partecipazione che intende focalizzare l’attenzione sulla qualità e la fruizione dello spazio verde urbano nella nostra città.

Il percorso partecipativo, dal titolo “Che verde sei? – Ricostruiamo insieme il verde pubblico” è avviato in collaborazione con il Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile del Comune dell’Aquila ed è composto da diverse fasi, tutte importanti e interconnesse tra loro per acquisire dati e informazioni sul verde pubblico e sulle abitudini dei cittadini e delle cittadine. Un percorso che vada oltre la corretta fruizione del verde, per contribuire attivamente a salvaguardare, mantenere, progettare e valorizzare il verde pubblico.

Attraverso il metodo partecipativo l’Urban Center L’Aquila vuole fornire, insieme ai cittadini e alle cittadine, nuovi e importanti spunti per ripensare insieme, in una visione complessiva, la nostra città in ricostruzione, soprattutto a seguito della pandemia e dell’emergenza climatica in atto ponendo sempre al centro la nostra salute e quella della nostra Terra, valorizzando il verde come risorsa straordinaria in quest’epoca di profonde e rapidissime trasformazioni.

IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri del percorso partecipativo “Che verde sei?”, aperti a tutte e tutti, si terranno in presenza, per partecipare ai tavoli è necessario iscriversi e si strutturano come segue:

1) dal 09 marzo 2023 al 02 aprile 2023 – Questionario online;

2) 15 marzo 2023 – Focus group sul Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila(iscrizione necessaria) presso Sala Rivera di Palazzo Fibbioni;

3) 24 e 25 marzo 2023 – Tavoli di partecipazione (iscrizione necessaria) presso Sala Rivera di Palazzo Fibbioni;

4) 25 marzo 2023 incontro pubblico con il Prof. Francesco Ferrini – Università degli Studi di Firenze;

5) 02 aprile 2023 – Trekking urbano;

6) 14 aprile 2023 – Restituzione pubblica degli esiti del percorso partecipativo presso Sala Rivera di Palazzo Fibbioni.

È possibile iscriversi ai tavoli di partecipazione e compilare il questionario a questo link:https://urbancenterlaquila.it/2023/03/08/percorso-di-partecipazione-che-verde-sei-ricostruiamo-insieme-il-verde-pubblico/