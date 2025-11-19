URBANISTICA: CAMPITELLI, “OLTRE 3 MILIONI PER CITTA’ PIU’ MODERNE E SOSTENIBILI”

L’AQUILA – “Prosegue lo scorrimento della Legge 40. Sono in arrivo circa 3 milioni di euro destinati al finanziamento di altri 29 Comuni. Un intervento significativo che dimostra la sensibilità di questa amministrazione regionale verso i comuni, per offrire loro risorse preziose e strumenti concreti per sviluppare una pianificazione urbana più moderna, sostenibile, attrattiva e attenta ai bisogni dei cittadini”.

Così, in una nota, il consigliere regionale delegato all’urbanistica e governo del territorio, Nicola Campitelli.

“A questo investimento si aggiunge anche un ulteriore contributo di 130 mila euro destinato a vari comuni per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali, risorsa fondamentale per accompagnare i territori nei processi di aggiornamento e innovazione degli strumenti di governo del territorio”, conclude Campitelli.