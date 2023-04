URBANISTICA L’AQUILA: ASSESSORE DE SANTIS, “VIOLENTI E VERGOGNOSI ATTACCHI DA COMITATUS AQUILANUS”

L’AQUILA – “Certi giorni ci vuole davvero tanta calma per non mandare tutto a quel paese. “Abuso di potere”, “voto di scambio”, “serie di illegittimità”, “una nuova urbanistica, tutta rivolta al privato e alle sue più bieche esigenze da contrattare ‘brevi manu’”. te invece, che mi accusi di queste vomitevoli schifezze nascondendo i tuoi attacchi (non)politici nell’anonimato di un comunicato stampa, ti invito a passare in ufficio. La porta è sempre aperta per tutti, anche per quelli come te.”

E’ lo sfogo sui social dell’assessore comunale Francesco De Santis, della Lega, in merito al comunicato stampa diramato ieri dal Comitatus aquilanus, in materia di politiche urbanistiche del Comune dell’Aquila.

Un comunicato stampa violentissimo da un non meglio precisato (ma sappiamo benissimo chi c’é dietro) Comitato Aquilano riguardo il mio “Bando verde”, la possibilità di far ritornare agricoli i terreni (pensa tu!)”, aggiunge De Santis.

Nel frattempo annuncia però De Santis, “credo proprio che difenderò in tutti i modi e nelle sedi opportune da queste accuse gravissime la serietà dell’ufficio che ho l’onore di guidare, la professionalità dei suoi funzionari e tecnici, ma soprattutto la mia #ONESTÀ. Che è la cosa più cara e di cui vado più fiero. Vergognati”.