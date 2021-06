URBANISTICA: PATTO MONTORIO E POLITECNICO MILANO, INTERVISTA A SINDACO ALTITONANTE. LA DIRETTA

TERAMO – L’accordo quadro sottoscritto tra Comune di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, e il Politecnico di Milano nel campo della progettazione architettonica e urbanistica, la riqualificazione e rigenerazione urbana, la ricostruzione post-sisma, il nuovo Piano regolatore, la predisposizione del regolamento edilizio e altri progetti strategici per il futuro di Montorio. Questo al centro dell’intervista al sindaco Fabio Altitonante, che è anche consigliere regionale in Lombardia, con diretta streaming su Abruzzoweb alle ore 12.00.