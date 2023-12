URTO TRA TRENI: DISAGI E RITARDI ANCHE IN ABRUZZO

PESCARA – Disagi anche in Abruzzo, sulla linea adriatica, a causa dei ritardi conseguenti alle attività necessarie per la liberazione della linea ferroviaria dopo l’urto tra due treni avvenuto nella serata di ieri tra Forlì e Faenza.

Durante le attività di ripristino, i treni Alta Velocità e Intercity hanno utilizzato il percorso alternativo via Ravenna, con ritardi fino a 120 minuti.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, i disservizi hanno interessato in particolare i treni a lunga percorrenza, come il Lecce-Milano, in transito su Pescara.