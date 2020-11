WASHINGTON -“Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani”: Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Vincendo la Pennsylvania, si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato, superando così la fatidica soglia dei 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca.

Biden e Kamala Harris sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

L’offensiva legale di Donald Trump contro il risultato delle elezioni inizierà “lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore”. Lo afferma lo stesso Trump, assicurando che “questa elezione è lungi dall’essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati”.

“You’re fired” (“sei licenziato”) è lo slogan del popolo di Biden per festeggiare la vittoria. La frase che sta tanto a cuore all’attuale inquilino della Casa Bianca, e che lo ha reso famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata contro di lui.

Da “eroe invincibile, sopravvissuto non solo ad ogni sporco trucco dei democratici ma anche al Coronavirus”, all'”autore in preda al panico” di un “tweet senza senza senso” sull’irregolarità delle elezioni: all’indomani del voto per la Casa Bianca il New York Post ha scaricato Donald Trump. Il quotidiano di Rupert Murdoch non ha aspettato l’annuncio della vittoria di Joe Biden per buttare a mare il capo della Casa Bianca a cui aveva fornito un assist in extremis pubblicano presunti scoop sulle mail di Hunter Biden. Seguendo la linea della Fox e del Wall Street Journal i vertici del tabloid hanno incoraggiato lo staff ad “andare giù più duri” nella copertura del presidente, secondo quanto hanno riferito fonti del giornale al New York Times a proposito delle ultime riunioni di redazione.

“Gli elettori hanno parlato e hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris come nostri prossimi presidente e vicepresidente. È una squadra che ha fatto la storia, il rifiuto di Trump e una nuova pagina per l’America. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo obiettivo. Avanti, insieme”, scrive Hillary Clinton su Twitter.

