USA: RECORD MORTI DI OVERDOSE, OLTRE 100MILA IN UN ANNO

WASHINGTON – Gli Usa registrano un altro triste bilancio record di vittime per overdose: oltre 100 mila dall’aprile 2020 allo stesso mese di quest’anno, ossia 275 al giorno, con un aumento del 28,5% rispetto allo stesso periodo un anno prima.

Lo riferisce il centro nazionale per le statistiche nella sanità.

È la prima volta che le morti legate alla droga raggiungono un numero a sei cifre negli ultimi 12 anni. La causa è attribuita in gran parte alle difficoltà finanziarie, abitative e mentali create dalla pandemia.

“Mentre continuiamo a sforzarci per sconfiggere l’epidemia di Covid, non possiamo ignorare quest’altra epidemia che tocca famiglie e comunità in tutto il Paese”, ha dichiarato Joe Biden, sottolineando che gli Stati Uniti hanno superato “la tragica soglia” degli oltre 100mila morti di Overdose tra aprile 2020 ed aprile 2021.

“A tutte le famiglie che piangono la morte di un loro caro ed a tutte le persone che soffrono per la dipendenza o sono in comunità di recupero dico che siete nei nostri cuori e non siete da soli, insieme riusciremo fermare questa epidemia” ha aggiunto il presidente ricordando che con l’American Rescue Plan sono stati stanziati 4 miliardi per rafforzare i programmi per combattere la dipendenza.

“Stiamo lavorando per rendere l’assistenza sanitaria più accessibile a tutti gli americani”, ha concluso, sottolineando l’intenzione di rafforzare i programmi di prevenzione e sostegno delle persone che sono in recupero.