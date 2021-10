USRA, CONCORSO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: 497 LE CANDIDATURE PERVENUTE

L’AQUILA – L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell’Aquila comunica che, in seguito alla chiusura delle attività preliminari di verifica delle iscrizioni online al concorso per 12 unità di personale a tempo determinato gestito da Formez Spa risultano pervenute attraverso il sistema Step-One 497 candidature provenienti da tutta Italia per i vari profili professionali richiesti.

Le principali Regioni di residenza dei candidati sono l’Abruzzo con il 54% delle domande pervenute e il Lazio con il 13%. Si tratta per lo più di giovani in possesso di un elevato grado di istruzione con un’età media inferiore ai 40 anni equamente distribuiti per genere di appartenenza.

Soddisfazione è stata espressa dal Titolare per l’attenzione riservata al Bando e per la conferma dell’attrattività, a più di 8 anni dalla sua costituzione, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila a riconferma della bontà dei risultati fin qui raggiunti.

A breve, ultimate le procedure per la nomina della Commissione, verranno pubblicati i calendari per lo svolgimento dei colloqui che si terranno all’Aquila nelle prossime settimane.