USRC, OK ALLA PROROGA DEI CONTRATTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

FOSSA – Deliberata ieri la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del personale a tempo determinato dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere (Usrc).

“Un passaggio importante che garantisce la giusta continuità dell’avanzamento della ricostruzione – ha commentato il titolare Usrc Raffello Fico -, pur nell’auspicio che si trovi la migliore soluzione per la stabilizzazione di questo personale nei primi mesi del 2021″.

“Con la firma della proroga dei contratti si aggiunge un nuovo tassello al processo di ricostruzione dei nostri comuni – ha aggiunto il sindaco di Fossa Fabrizio Boccabella -. Garantire anche per il 2021 il lavoro di 22 professionisti, con esperienza maturata, era un obiettivo fondamentale per assicurare la continuità del funzionamento dell’Usrc, al fine anche di consentire la stabilizzazione, che non potrà che non essere legata al territorio dove fino ad ora hanno espletato le loro competenze. Ringrazio la Giunta comunale di Fossa, il segretario comunale, Dott.ssa Marina Accili e il Titolare Ing. Raffaello Fico per il lavoro prodromico affinché la proroga diventasse realtà”.

