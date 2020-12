V-DAY, GIACOMONI: “CHIAREZZA E TRASPARENZA SU NUMERI E TEMPI”

ROMA – “La scienza ha fatto la sua parte, ora a nome di tutti i cittadini chiediamo chiarezza e certezza su tempi e sulle quantità di vaccino previste nei prossimi mesi. Il Ministero della Salute ha parlato di 9.750 dosi ‘simboliche’ a disposizione oggi, ma la Spagna ha avuto a disposizione ‘simbolicamente’ 350.000 dosi, la Germania 150.000, la Svizzera 107.000. Come spesso capita con questo governo, noi siamo gli ultimi”.

Lo sottolinea il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, che pur plaudendo al V-Day, cioè all’avvio della campagna di vaccinazione, avverte: “Ciò che ci preoccupa è che la scelta sul vaccino e la gestione della distribuzione e somministrazione sia affidata ad un Governo che ha mostrato, in questi mesi, inefficienza e pressappochismo”.

“In attesa dell’inizio della vera e propria distribuzione, è fondamentale – prosegue – la trasparenza massima in questa fase: sul vaccino il Governo ci stupisca e per una volta sia efficiente ed efficace. Almeno sul vaccino. Oggi in occasione del Vax Day – conclude – godiamoci la buona notizia, consapevoli che dopo la sconfitta della pandemia ci sarà l’euforia: tutti vorranno recuperare il tempo perduto e la vita quotidiana riprenderà il suo corso più e meglio di prima”.

