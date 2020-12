V-DAY, M5S: “DE LUCA TOGLIE VACCINO A CHI NE HA DIRITTO”

ROMA – “Il presidente della Regione Campania oggi si è recato all’ospedale Cotugno di Napoli facendosi vaccinare con una delle prime dosi arrivate in Campania. Il vaccino è un atto responsabile che non può essere oggetto di propaganda o di una corsa a chi è il primo politico a vaccinarsi”.

Lo dichiarano i deputati campani del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera: “Stigmatizziamo questa pessima strumentalizzazione: i vaccini, in questa prima fase, sono destinati esclusivamente a medici, infermieri, operatori sanitari e anziani delle Rsa. Il comportamento inaccettabile di Vincenzo De Luca segue l’ennesima minaccia di non riaprire le scuole in Campania il 7 gennaio, in contrasto con le indicazioni degli scienziati”.

