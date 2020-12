V-DAY, SALVINI: “DE LUCA ESIBIZIONISTA, TOGLIE VACCINO A CHI NE HA PIU’ BISOGNO”

ROMA – “Per esibizionismo, il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in risposta al governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme. #VDAY”, ha scritto De Luca sui social postando una foto che lo ritrae durante la vaccinazione. In generale, in Italia, la prima giornata delle vaccinazioni contro il coronavirus ha coinvolto medici, infermieri e anziani ospiti delle Rsa.

Download in PDF©