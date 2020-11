VA A FARE LA SPESA E SI SENTE MALE, 49ENNE MUORE IN STUDIO MEDICO DI SPOLTORE

SPOLTORE – Si è sentita male in strada e, dopo qualche minuto, è deceduta in uno studio medico di Spoltore.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, è deceduta a poca distanza da casa la 49enne Cinzia Della Torre e a nulla è servito l’intervento del personale medico e dei pazienti della struttura da cui, dopo il decesso, è partita la richiesta di aiuto al personale del 118, che ha raggiunto il poliambulatorio.

Da quanto riferito dagli uomini dell’Arma della di Pescara, coordinati dal tenente Giovanni Rolando, probabilmente la donna era uscita dalla sua abitazione di via Fonzi per fare la spesa, si è sentita poco bene. Ha raggiunto la struttura perché riteneva che qualcuno potesse aiutarla, ma si è accasciata a terra prima di essere visitata. s

Dopo un esame del corpo da parte del medico legale, che ha ricondotto tutto a cause naturali, la Procura ha dato il via libera alla restituzione alla famiglia, per consentire lo svolgimento dei funerali. Nel momento in cui si è diffusa la notizia, in tanti sono rimasti sbigottiti per la morte prematura della donna.

