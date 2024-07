VA A FUOCO UN FURGONE AD ALANNO: LIEVE MALORE PER IL CONDUCENTE DELL’AUTOMEZZO

ALANNO – Alle ore 10.30 circa una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Alanno, nel pescarese, è intervenuta in Contrada Santa Maria del Carmine di Alanno per incendio di un automezzo. La squadra giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza la zona delle operazioni ed estinto le fiamme con l’impiego di liquido schiumogeno.

Il conducente del mezzo ha accusato un leggero malore che ha richiesto l’intervento di personale sanitario del 118. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.