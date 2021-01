VA AL BAR MA E’ AI DOMICILIARI, CONDANNATO 35ENNE A SULMONA

SULMONA – La sera del 28 dicembre doveva stare a casa ma i poliziotti lo hanno trovato a bere tranquillamente al bar, mentre beveva una birra insieme ai suoi amici, nonostante stesse scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ieri un 35enne di origine romena è stato condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, oltre a pagare la multa da 400 euro per violazione delle norme anticovid. La sentenza, spiega Il Centro, è arrivata al termine del processo con rito abbreviato. L’uomo era finito agli arresti domiciliari lo scorso novembre per aver riportato una condanna di un anno e 4 mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

