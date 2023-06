“VA’ GRAN SASSO”: L’11 GIUGNO A L’AQUILA MOSTRA PER RACCONTARE VIAGGIO LUNGO IL SENTIERO ITALIA

L’AQUILA – “Va Sentiero”, una spedizione documentativa e partecipativa lunga quasi 8 mila chilometri lungo il Sentiero Italia, divenuta una mostra fotografica aperta in Triennale Milano lo scorso marzo, sta per arrivare anche a L’Aquila.

La mostra, che sarà inaugurata il prossimo 11 giugno alle ore 18:00 nell’evento “Va’ Gran Sasso” organizzato da Usra, Comune di L’Aquila e da Cai L’Aquila, racconta un’Italia poco nota attraverso la testimonianza di un’esperienza senza precedenti, condotta da Yuri Basilicò e Sara Furlanetto, insieme a una squadra di giovani esploratori, tra il 2019 e il 2021.

“Nel 2016 ho scoperto l’esistenza del Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo, e sono rimasto stupito dall’assenza di documentazione al riguardo. Così ho subito immaginato una spedizione per portarlo all’attenzione nazionale e documentarlo fedelmente, sul campo, sfruttando l’occasione per testimoniare un’Italia diversa, alt(r)a”, racconta Yuri.

Dal sogno alla realtà, il cammino di Va’ Sentiero è stato lungo e non privo di difficoltà. Il team ha condotto una spedizione a piedi lunga tre anni, durante i quali ha percorso, documentato e raccontato 8.000 chilometri di questo incredibile percorso, lungo tutte le montagne del nostro Paese, dalle Alpi agli Appennini, coinvolgendo migliaia di persone in cammino grazie a un format partecipativo (come nel film Forrest Gump) e organizzando centinaia di eventi con le comunità locali.

Dal viaggio di Va’ Sentiero è nata nel 2023 la mostra fotografica “Va’ Sentiero | Uno sguardo lungo 8.000 km” che, dopo aver aperto in Triennale Milano, dal 15 marzo al 10 aprile, ora arriverà anche in Abruzzo: la mostra diffusa sarà infatti inaugurata il prossimo 11 giugno, alle ore 18, nell’ambito dell’evento “Va’ Gran Sasso”.

Gli scatti di Sara Furlanetto, curati da Rica Cerbarano, vogliono restituire la complessità della dimensione montana, tra bellezza e fragilità, con paesaggi sempre diversi e i volti di chi vive le Terre Alte prendendosene cura, ma vuole anche raccontare l’avventura del team Va’ Sentiero in spedizione.

Le fotografie saranno esposte in un percorso open air tra Corso Principe Umberto (nel tratto che dai Quattro Cantoni va fino a Piazza Palazzo) e contemporaneamente all’Ostello di Campo Imperatore. Focus particolare di questa tappa della mostra sarà l’Appennino e le terre abruzzesi.

“Il viaggio, la spedizione a cui ci siamo dedicati anima e corpo per raccontare una parte di Paese poco conosciuta, ci ha dato molto più di quanto ci potessimo aspettare – racconta Sara Furlanetto, fotografa e co-founder di Va’ Sentiero –. Passo dopo passo, valle dopo valle, abbiamo incontrato un’Italia inaspettata che ci ha accolti a braccia aperte e fatto innamorare con paesaggi sempre diversi, dialetti mutevoli e storie, ricette, personaggi così generosi. Allo stesso tempo, col passare dei chilometri e delle stagioni, abbiamo toccato con mano gli effetti del parossismo climatico e dell’abbandono, il senso di isolamento sociale, culturale, economico. Nei miei scatti ho provato a catturare la consistenza di quelle terre, di chi le abita; di restituire la loro bellezza e di ritrarre le loro criticità.”

La spedizione Va’ Sentiero, cominciata nel 2019, ha visto il team percorrere l’intero Sentiero Italia CAI: quasi 8 mila chilometri di sentieri di montagna per un totale di 365 tappe. Il tratto aquilano del Sentiero Italia sarà presto oggetto di importanti lavori di riqualificazione. In attesa del via degli interventi sul Gran Sasso, il Sentiero Italia sarà protagonista anche in Abruzzo, con la giornata evento a L’Aquila e l’apertura ufficiale della mostra, che promette già di stupire.

Sì, perché “Va Sentiero” vuole essere “canto d’amore per la montagna, un messaggio di riscatto”. Ed è ancora, come spiegano i fondatori, “un’idea di viaggio basata sui concetti di scoperta, condivisione e circolarità. Con le nostre spedizioni esploriamo le Terre Alte e documentiamo i percorsi e i territori.

Crediamo nell’interazione col territorio e nel coinvolgimento delle persone. Vogliamo favorire un turismo lento, stimolare l’economia e la consapevolezza ambientale delle aree interne”.

Al termine della spedizione è stata pubblicata sul sito vasentiero.org una guida gratuita, bilingue e interattiva, completa di tutte le informazioni tecniche e culturali sul percorso, tappa per tappa. Nel 2022 Va’ Sentiero ha vinto il Grand Prix for Sustainability and Climate Action agli European Heritage Awards di Europa Nostra. Il viaggio di Va’ Sentiero attraverso l’Italia è diventato anche una serie televisiva prodotta da LaEffe e dal 2023 diventa anche un libro dal titolo “VA’ SENTIERO – In cammino per le Terre Alte d’Italia”: una selezione di 25 itinerari tratti dall’esperienza diretta sul Sentiero Italia.

