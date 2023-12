VACANZE DI NATALE AD AVEZZANO: L’8 DICEMBRE MASSIMO BOLDI ALL’ACCENSIONE DELL’ALBERO

AVEZZANO – È entrato nelle case e nel cuore della gente con i suoi film e il suo originalissimo modo di portare in scena i vizi e le maschere degli italiani. Ha conquistato simpatie, premi e riconoscimenti (tra cui 11 Telegatti) ma soprattutto la fiducia e l’affetto di un pubblico eterogeneo, tra bambini ed adulti. Sarà l’attore, comico e produttore cinematografico, bandiera dell’arte della risata di casa nostra, Massimo Boldi a dare il via ufficiale ai festeggiamenti delle festività natalizie di quest’anno della città di Avezzano, con l’accensione dell’abete al centro di Piazza Risorgimento, che avverrà l’8 dicembre alle ore 18.30.

Il famosissimo ‘Cipollino’, assieme agli amministratori e al sindaco Giovanni Di Pangrazio, salirà sul palco salutando bambini, cittadini e anche tutti i suoi fans.

Indimenticabili le sue performance nei cinepanettoni, tutti di grandissimo successo, da Vacanze di Natale ’90 a Natale a Miami del 2005, da Olé a Natale al Sud. Nel corso della sua carriera, ha fondato anche la casa produttrice Mari Film.

“L’attore lombardo, simbolo del Natale all’italiana – commenta in una nota la consigliera comunale Federica Collalto, che ha curato nei minimi dettagli l’organizzazione, grazie anche al supporto dell’amministrazione e del sindaco – sarà con noi l’8 dicembre per festeggiare assieme ai marsicani il giorno dell’Immacolata. Nel corso del pomeriggio, verrà presentato anche il calendario-eventi di quest’anno. Boldi sarà ospite della nostra città e Avezzano lo accoglierà con gioia”.

L’evento dell’otto, che concluderà con l’accensione dell’albero di Natale, prenderà avvio alle ore 16.30 del pomeriggio: prima del super-ospite e fino alle ore 17, è in programma lo spettacolo delle majorettes “Golden Girls”.

Dalle 17 alle 18, l’atmosfera verrà calamitata dalle musiche suggestive dell’Armelis Pop Orchestra, diretta dal M° Corrado Lambona. Poi sarà la volta di uno spettacolo di luci e led unico sul territorio, assolutamente da non perdere.

“La piazza, al buio, verrà illuminata dapprima da performances luminose e, a seguire, dall’abete acceso, con tutti i colori del Natale. Lo scorso anno abbiamo avuto il privilegio di poter accendere l’albero assieme a Lino Banfi, il nonno d’Italia. Quest’anno, abbiamo scelto il Re del Natale per dare la prima scintilla alle festività natalizie 2023/2024 della città”, conclude la Collalto.

L’albero natalizio che verrà illuminato l’8 dicembre in Piazza, di sei metri di altezza, non è artificiale, ma è stato coltivato da un vivaio regolarmente autorizzato, appositamente per occasioni di questo tipo.