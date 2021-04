VACANZE ESTIVE, ASSOTURISMO: “SELF TEST RAPIDI PER SICUREZZA CLIENTI”

ROMA – I self-test rapidi fai da te nelle attività turistiche per accertare i casi positivi a Sars-Cov-2 sarebbero “un primo importante passo in avanti per quel percorso di lenta ripresa fatta anche di lotta all’abusivismo in questi settori. Lo faremmo a nostre spese, anche nelle strutture alberghiere. Sarebbe il segnale di una maggiore sicurezza per noi e per i nostri clienti”.

A dirlo è Vittorio Messina, vicepresidente di Confesercenti nazionale e presidente di Assoturismo/Confesercenti durante l’incontro “Italia a colori e self test rapidi”, organizzato dall’associazione culturale Giuseppe Dossetti.

“La filiera del turismo è un mondo che prima del Covid rappresentava il 13,5% del Pil del Paese. Affrontare il tema della ripartenza del turismo è cosa molto complicata. Ci è crollato il mondo addosso – aggiunge Messina – Quando diciamo che vogliamo riaprire non lo diciamo perché vogliamo farlo di botto, ma lo vogliamo fare nello stretto rispetto dei protocolli sanitari”.