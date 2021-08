“VACANZE PER TUTTI”, NEL TERAMANO UNA SETTIMANA DEDICATA A RAGAZZI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI

TERAMO – Offrire un periodo di vacanze estive a ragazzi ed adulti con diverse abilità residenti nei comuni montani del Gran Sasso.

Questo l’obiettivo del progetto “Vacanze per tutti” che si è svolto in provincia di Teramo nel mese di agosto, per il dodicesimo anno consecutivo, ideato e gestito dalla Cooperativa “Nuovi Orizzonti Sociali”.

Il progetto “Vacanze per tutti” è cresciuto dalla sua prima edizione del 2010 coinvolgendo un numero crescente di partecipanti e di Comuni interessati. Ad oggi i Comuni sostenitori dell’iniziativa sono: Castelli, Colledara, Crognaleto, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano.

Vicini all’iniziativa si riconfermano l’ASD Nuovo Lago di Corazzano, l’Associazione Genius Loci di Isola del Gran Sasso, la Comunità Montana del Gran Sasso.

Per la durata di una settimana, un gruppo di 22 ragazzi e adulti con disabilità ha avuto l’opportunità di trascorrere giornate di vacanza presso diverse località: lo Chalet La Rosa Blu di Martinsicuro, l’Acquapark Onda Blu di Tortoreto, la Fattoria sociale Rurabilandia di Atri, l’ASD Nuovo Lago di Corazzano di Castel Castagna.

“Nonostante le limitazioni date dal Covid-19, il progetto è stato riconfermato, così come nella precedente estate, per dare un’opportunità di svago e socializzazione a ragazzi e adulti disabili, in particolare in un periodo dell’anno, l’estate, in cui i servizi sono sospesi, fornendo al contempo sollievo alle famiglie”, si legge in una nota.

“Grazie al lavoro di un’equipe attenta alle esigenze di ciascun partecipante, è stato raggiunto l’obiettivo di offrire giornate di divertimento ad un’utenza che ha avuto così l’opportunità di vivere un momento di vacanza in autonomia rispetto al contesto familiare. Il progetto ha riconfermato il raggiungimento di ottimi risultati in termini di soddisfazione dei partecipanti, delle loro famiglie, e delle amministrazioni comunali coinvolte”.