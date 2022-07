L’AQUILA – L’estate dell’inflazione galoppante lascerà il segno anche sugli spostamenti un auto con rincari, sia per benzina che per gasolio, che superano in alcuni casi gli 80 euro rispetto all’anno scorso.

Chi questa estate si sposterà in auto per raggiungere le località di villeggiatura italiane o i propri parenti nelle regioni e città di origine, dovrà mettere mano al portafogli e pagare costi di rifornimento sensibilmente più elevati rispetto allo scorso anno.

Lo rivela una indagine condotta dal Codacons, che ha messo a confronto alcune tipiche tratte stradali percorse dagli italiani durante il periodo estivo e la spesa degli automobilisti per affrontare gli spostamenti.

Nonostante gli ‘sconti’ su accise e Iva del Governo, che li ha prorogati, quindi, in alcune tratte è forse più conveniente un aereo o treno last minute, al netto del caos dei trasporti di questi giorni e dei rincari nei biglietti dei voli aerei. La scelta va perciò fatta dati alla mano mettendo a confronto i prezzi con i consumi medi della propria vettura.

Secondo l’associazione dei consumatori, considerati gli attuali listini alla pompa, per andare da Torino a Reggio Calabria con un’auto a benzina e percorrere i 1.362 km che separano le due città, si deve mettere in conto oggi, tra andata e ritorno, una media di 330,8 euro, con un aggravio di spesa di circa 69 euro rispetto all’estate del 2021. Se l’auto è a gasolio, si spendono circa 275,4 euro, ma il rincaro su base annua è più elevato (+71,9 euro), nonostante con un litro di diesel si percorrano mediamente più chilometri rispetto alla benzina.

Un’altra simulazione riguarda un viaggio Nord-Sud verso una classica località balneare: se si parte da Milano in direzione Salento (Lecce) la spesa per il pieno di verde è di 250,5 euro, +52,5 euro sul 2021, mentre se l’auto è a gasolio si spenderanno poco meno di 210 euro, 55,5 euro in più rispetto allo scorsa estate. I

l record del caro-pieno spetta alla tratta Bolzano-Trapani: per percorrerla in auto (distanza totale 1.646 km) occorre spendere tra andata e ritorno quasi 400 euro per i rifornimenti di benzina, +83,5 euro sul 2021 (332,8 euro la spesa per il gasolio, quasi +87 euro rispetto all’estate del 2021).

Ad essere più penalizzati dai rincari dei carburanti sono gli automobilisti che possiedono auto a gasolio – emerge dalla ricerca Codacons – Questo perché, in base agli ultimi dati settimanali del Mite, il prezzo medio della benzina è rincarato del 26,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il diesel ha subito una impennata del 35,3%

Ecco una mappa stilata dal Codacons:

Tratta- km- spesa -aumento su 2021

Benzina

Torino-Reggio Calabria 1.362 330,8 +69 euro;

Milano-Lecce 1.031 250,5 +52,5 euro;

Genova-Salerno 742 180,3 +37,7 euro;

Firenze-Taranto 830 201,7 +42,2 euro;

Bolzano-Trapani 1.646 399,9 +83,5 euro;

Torino-Palermo 1.588 385,8 +80,6 euro;

Roma-Cosenza 516 125,3 +26,3 euro;

Roma-Lecce 652 158,4 +33,1 euro;

Trieste-Bari 964 234,2 +49 euro

Tratta- km- spesa-aumento su 2022

Gasolio

Torino-Reggio Calabria 1.362 275,4 +71,9 euro;

Milano-Lecce 1.031 209,5 +55,5 euro;

Genova-Salerno 742 150 +39,2 euro;

Firenze-Taranto 830 167,8 +43,8 euro;

Bolzano-Trapani 1.646 332,8 +86,8 euro;

Torino-Palermo 1.588 321,1 +83,9 euro;

Roma-Cosenza 516 104,3 +27,2 euro;

Roma-Lecce 652 131,8 +34,3 euro;

Trieste-Bari 964 194,9 +50,9 euro