VACCINAZIONE COVID, MARSILIO: “ABRUZZO COMPLETERA’ ENTRO 30 SETTEMBRE, MA SERVONO DOSI”

PESCARA – “Nel nostro piano abbiamo stabilito che entro il 30 settembre avremo completato la vaccinazione di tutti gli abruzzesi. In questi giorni stiamo completando la fascia degli ultraottantenni, abbiamo aperto alla fascia degli ultrasettantenni e sono iniziate oggi le prenotazioni per la fascia 60-70”.

Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolineando che, se ci fossero più dosi, si potrebbe andare “più velocemente”.

“La nostra capacità di vaccinare – dice Marsilio a Start, su SkyTg24 – è direttamente proporzionale al numero di vaccini che ci vengono distribuiti. Non teniamo scorte nei frigoriferi che non siano indispensabili. Ieri abbiamo inaugurato un centro vaccinale nell’università di Teramo che è in grado di fare 3000 vaccini al giorno. Ne facciamo circa 800 perché non ne abbiamo di più. Se ne avessimo di più – conclude – saremmo in grado di correre più velocemente e arrivare prima all’obiettivo”.