VACCINAZIONE COVID19, AL VIA AD ANCARANO PER ULTRAOTTANTENNI

ANCARANO – Domani 12 febbraio, presso il palazzetto dello Sport di Ancarano (Teramo) a partire dalle ore 9:30, su disposizione del Ministero della Sanità e della Asl Teramo, inizieranno le vaccinazioni COvi solo per gli ultraottantenni.

I destinatari della vaccinazione verranno avvertiti direttamente e sarà indicata loro la fascia oraria di somministrazione. Pertanto potrà essere vaccinato solo chi è stato contattato dal comune di Ancarano. Solo gli ultraottentenni allettati saranno vaccinati direttamente a domicilio da operatori della Asl TERAMO previo comunicazione telefonica preventiva.

Chi è stato avvertito telefonicamente dovrà recarsi nell’ora stabilita portando con se: tessera sanitaria; documento di riconoscimento; un numero di cellulare (obbligatorio e qualora non se ne sia in possesso, si potrà indicare un numero di un famigliare o di una persona di fiducia); il nome di eventuali farmaci assunti da comunicare durante il check-in

All’arrivo, si dovrà attendere in una sala di attesa indicata dal personale incaricato, dopo di che si entrerà nella zona Check-in per il riconoscimento, di seguito si accederà all’area vaccinazione. Una volta terminata la somministrazione ci si recherà nella zona di osservazione per una breve attesa finale. Il tipo di vaccino anti Covid 19 che sarà somministrato è quello della Pfizer.

L’organizzazione richiede la massima puntualità a chi è stato avvertito, mentre quanti non ultraottantenni e non avvertiti sono invitati a non recarsi sul posto per chiedere informazioni al fine di evitare il rallentamento delle delicate operazioni vaccinali. Qualora la ASL TERAMO darà ulteriori indicazioni saranno comunicate tempestivamente.

Mi è gradito ringraziare la Asl Teramo a partire dal Direttore Generale e nella figura del direttore sanitario Maurizio Brucchi, tutta la struttura Comunale per il supporto nell’organizzazione logistica.

