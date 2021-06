VACCINAZIONI COVID, ASL 2 RILANCIA 8 MILA POSTI IN PIÙ IN PIATTAFORMA

CHIETI – Se la vaccinazione presso gli studi dei medici di medicina generale stenta a decollare, la Asl si fa avanti per coprire gli spazi e immette altri 8 mila posti prenotabili sulla Piattaforma Poste. Questa la novità alla luce della partenza fiacca in provincia di Chieti della campagna vaccinale capillare grazie alle 12 mila dosi messe a disposizione dei medici di famiglia: nella prima giornata sono state somministrate 6 dosi Pfizer, il che vuol dire che ha vaccinato un solo medico.

“Con un caso di variante indiana già identificato in provincia di Chieti e il nostro Paese quinto al mondo per la percentuale di casi dovuti alla stessa, non è il momento di arretrare sulla vaccinazione – puntualizza il Direttore generale della Asl Thomas Schael – . Al contrario, rilanciamo mettendo a disposizione un gran numero di posti per ampliare il fronte vaccinale e garantire un’estate serena agli adulti e ai giovani. In vista dei viaggi, delle vacanze e delle immancabili feste è più che mai necessario proteggersi dal contagio e mettere al sicuro se stessi e gli altri con il rilascio della Certificazione verde. L’invito, perciò, è a prenotarsi perché nei nostri hub possiamo accogliere tutti, utilizzando Pfizer per tutti gli under 60. Quanto ai medici di generale è nella loro libertà di scelta quella di aderire alla campagna, non ricorre alcun obbligo per la categoria, e i vaccini messi a loro disposizione se non utilizzati andranno alle farmacie territoriali affinché possano facilitare anch’esse l’accesso alla vaccinazione”.