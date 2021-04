VACCINAZIONI IN PROVINCIA DELL’AQUILA: INTERVISTA A DIRETTORE PREVENZIONE ASL POMPEI, LA DIRETTA

L’AQUILA – L’andamento della campagna vaccinale, le prospettive per le riaperture, l’emergenza contagi che perdura in provincia dell’Aquila. Questi ed altri gli argomenti al centro dell’intervista a Domenico Pompei, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in diretta streaming su Abruzzoweb dalle ore 12.45 circa