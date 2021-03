VACCINAZIONI MONTESILVANO, 2MILA IMBUCATI: FORZE DELL’ORDINE DA OGGI SUL POSTO

MONTESILVANO – Incongruenze tra il numero di persone registrate sulla piattaforma regionale, pari a 7.100 tra docenti e personale scolastico, e i circa 5.200 che secondo la Asl e l’Ufficio scolastico provinciale avrebbero realmente diritto a ricevere la dose. Sono state registrate al Pala Dean Martin di Montesilvano, dove questa settimana è in corso la campagna vaccinale dedicata al personale scolastico della provincia, rendendo necessaria la presenza delle forze dell’ordine sul posto.

A renderlo noto, si legge sul quotidiano Il Centro, il coordinatore della campagna vaccinale della Asl, Rossano Di Luzio, anticipando come i Nas saranno presenti oggi all’interno del palacongressi di Montesilvano e verificheranno a campione le autocertificazioni prodotte dai diretti interessati.

Dopo la somministrazione delle prime 360 dosi Astrazeneca avvenuta venerdì pomeriggio, infatti, le inoculazioni riprenderanno oggi dalle 15 alle 20 con 12 postazioni mediche che effettueranno 900 vaccinazioni. Lo stesso numero che sarà garantito fino a giovedì pomeriggio, mentre da venerdì e fino a domenica il numero delle somministrazioni quotidiane potrebbe superare le 1000 unità.

Prevista inoltre per oggi, la riapertura delle iscrizioni sul portale del Comune di Montesilvano (https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/) per prenotare il proprio appuntamento. Ancora sconosciuto l’orario dell’avvio dei click, che verrà reso noto a margine della riunione tra la Asl e Comune di Montesilvano in programma questa mattina alle 9, nel corso di cui il sindaco Ottavio De Martinis e il coordinatore del Coc Marco Scorrano incontreranno il direttore della Asl Vincenzo Ciamponi e il coordinatore Di Luzio per definire il calendario.

