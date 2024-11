VACCINAZIONI NEL CHIETINO SABATO 23: SAN SALVO, SAN GIOVANNI TEATINO, ATESSA, GUARDIAGRELE

CHIETI – Un gesto semplice, ma fondamentale per proteggere la popolazione. Dopo il primo appuntamento di sabato scorso, la Asl Lanciano Vasto Chieti torna a offrire un’opportunità per vaccinarsi in modo rapido e senza prenotazione, organizzando un nuovo open day dedicato alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, anti-Covid e anti-pneumococcica.

Gli ambulatori vaccinali del Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) saranno aperti sabato 23 novembre 2024, dalle ore 8.30 alle 13.30, nelle seguenti sedi: San Giovanni Teatino: via Cavour, 4/2 – nell’ex distretto sanitario Guardiagrele: via Anello – nel presidio territoriale di assistenza San Salvo: nell’ex poliambulatorio di via Giovanni Pascoli, 12 Atessa: via Antonio Gramsci, 4 – nel presidio territoriale di assistenza Approfitta di questa occasione per una vaccinazione sicura e veloce.