VACCINE DAY: DE SANTIS, “SFIDA EPOCALE, CONVICERE I CITTADINI A VACCINARSI”

L’AQUILA – “Il 27 dicembre è la giornata europea della battaglia della scienza contro il Covid 19 e rappresenta una luce di speranza che si accende quando contemporaneamente vengono iniettate le prime dosi di vaccino, in modo anche simbolico, ma con la fondata certezza di successo contro il virus, che per tutto l’anno 2020 ha portato sofferenza e morte in tutto il Pianeta. Anche in Abruzzo, presso l’ospedale di Teramo, saranno iniettate le prime 135 dosi, con l’auspicio che presto la campagna vaccinale possa estendersi a tutta la popolazione. Un grande sforzo organizzativo spetta al mondo sanitario ed al Governo regionale che, mi auguro, sappia assolvere al suo compito meglio e con più efficacia rispetto alla distribuzione del vaccino antinfluenzale”.

Così il consigliere comunale dell’Aquila, Lelio De Santis, Idv.

“È noto che il vaccino non è obbligatorio, ma il suo successo dipenderà da una risposta di massa che, pur nel rispetto degli scettici, deve confidare nel valore della ricerca scientifica. L’auspicio è che il vaccino sia disponibile per tutti, a cominciare dalle persone più fragili e più bisognose, ma anche che al contempo non si determini la riduzione delle necessarie misure di protezione personale. La politica e le Istituzioni, in presenza di dubbi striscianti sull’utilizzo del vaccino, dovrebbero esplicare le opportune ed esemplari azioni per rendere più consapevole la collettività sul valore scientifico e sanitario della vaccinazione. Bisogna convincere i cittadini che questa campagna, appena iniziata, è una sfida epocale a favore dell’umanità e non delle case farmaceutiche”.

Download in PDF©