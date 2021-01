VACCINI: 37,3% SOMMINISTRATI, ABRUZZO SOTTO MEDIA, BENE TRENTO E LAZIO, FLOP MOLISE E CALABRIA

PERSCARA – Proseguono le vaccinazioni anti covid in Italia: la media nazionale è al 37,3% ovvero sono state salmistrate 178.939 dosi su 479.700 disponibili dal 27 dicembre.

Tra le 21 regioni e province autonome la più efficienti è Trento con il 67,7%, seguita dal Lazio cin il 63%, Toscana 56% Veneto, 55,6%, e Campania con il 48,2%.

L’Abruzzo con 2.489 dosi su 7.935 è al 31,5% sotto la media nazionale, 13esima su 21 regioni e province autonome.

Vergognosamente in ritardo il Molise con l’1,7%, la Calabria con il 5,4% e la Sardegna con il 7,5%. I dati sono aggiornati dal Ministero della Salute alle ore 2 di questa notte.

In recupero la Lombardia con l’11,4% dove l’assessore alla salute Giulio Gallera, scaricato dalla Lega, è ad un passo dalla rimozione per aver ritardato le operazioni di somministrazione per consentire al personale sanitario di godere di un pò di riposo.

E’ previsto per domani martedì, secondo quanto si apprende, l’arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema), secondo quanto apprende l’ANSA, ha rinviato a mercoledì il parere sul vaccino Moderna. La commissione si è riunita oggi per valutare i risultati della sperimentazione, ma la decisione slitta alla riunione di mercoledì, già in calendario.

