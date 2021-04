VACCINI ABRUZZO: AL VIA PRENOTAZIONI OVER 60, SUPERATE 100MILA SECONDE DOSI

L’AQUILA – Al via dalla mezzanotte di oggi la prenotazione per le vaccinazioni delle persone tra i 60 e 69 anni, sulla piattaforma delle Poste, raggiungibile attraverso i banner pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione.abruzzo.it, oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Ad essere interessata una platea 171.093 cittadini, ma a questo numero vanno sottratti coloro che hanno già ricevuto il vaccino perché appartenenti a categorie prioritarie, a prescindere dall’età.

E’ possibile anche prenotarsi anche al numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), o recandosi in uno dei 270 sportelli attivi sul territorio, o attraverso i palmari dei 630 postini in servizio in Abruzzo.

La piattaforma di prenotazione resta aperta anche per agli over 80 che finora non hanno mostrato interesse a vaccinarsi.

In Abruzzo, dato aggiornato alle 6 di questa mattina, sono state inoculate 344.043 dosi di vaccino, l’85,7% delle 401.470 dosi disponibili,

Importante che il richiamo ha superato quota 100.000.

Secondo i piani della Regione si dovrà eseguire 7.050 dosi giornaliere, per arrivare alle 11 mila somministrazioni il 29 aprile. Ieri sono state somministrate 8.035 dosi, dunque un numenro maggiore rispetto al ruolino di marcia.

Di queste 127.061 ad over 80, 65.901 a soggetti fragili, 65.903 operatori sanitari e socio-sanitari,c28.471 personale scolastico, 18.035 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 8.789 ospiti Strutture Residenziali, 10.168 over 70, 3.715 fascia 60-65 anni, considerato fascia non prioritaria, 9.437 comparto difesa e sicurezza, 6.563 categoria “altro”