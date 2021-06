PESCARA – Hanno superato soglia 100mila le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età tra 12 e 39 anni.

Questo in uno scenario dove si registra un ottimo trend di somministrazioni in Abruzzo: ieri sera si è arrivati a quota 841.419 dosi, il 90% di quelle disponibili, che è uno dei dati più alti in Italia, dove la media è del 88.3%.

“Abbiamo registrato un ulteriore crollo dell’incidenza dei casi che su 100 mila abitanti si aggira intorno a 20. La vaccinazione – aggiunge – va avanti e proprio oggi abbiamo raggiunto il traguardo del 50 per cento della popolazione vaccinata – almeno con la prima dose – tra coloro che si sono prenotati”, ha commentato ieri il presidente della Regione, Marco Marsilio.

Hanno ricevuto anche la seconda dose o la dose unica che garantisce comunque l’immunizzazione completa, il 79% degli over 80, il 39,3% degli over 70, il 22,3% degli over 50.

Da oggi inoltre è attiva la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 riservata ai donatori di sangue iscritti alle associazioni convenzionate con la Regione Abruzzo (Avis, Fidas, Ados Lanciano, Cri e Fratres)

Per le prenotazioni degli over 12 si può utilizzare il portale delle Poste, utilizzabile collegandosi a https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, muniti del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. È possibile procedere alla prenotazione anche chiamando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio (pur senza essere clienti Poste ma accedendo con la tessera sanitaria).