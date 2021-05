VACCINI ABRUZZO, MARSILIO: “AVANTI AL RITMO 10MILA DOSI AL GIORNO, SI LAVORA PER APRIRE A OVER 40”

PESCARA – “Aumenta la popolazione vaccinata in Abruzzo, dove ormai somministriamo almeno 10mila dosi al giorno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’Unità di crisi.

Per quanto riguarda le prenotazioni dei vaccini agli over 40 Marsilio, che dovrebbero aprire da lunedì 17 maggio, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo, Marsilio ha precisato: “Piattaforma permettendo, siamo praticamente pronti. Si abbassa l’età dei vaccinandi e la popolazione vaccinata aumenta: somministriamo almeno 10mila dosi al giorno”.