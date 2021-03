VACCINI ABRUZZO: SI TORNA A SOMMINISTRARE ASTRAZENECA, BRUCCHI, “NESSUN CASO DI REAZIONI AVVERSE”

TERAMO – Ieri dopo il via libera ai vaccini Astrazeneca da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e la revoca del divieto disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), si è tornato anche in Abruzzo a somministrare seppure a ritmi lenti, 50 alla Asl dell’Aquila, 50 a Chieti 80 in provincia di Pescara e 138 nel Teramano. Andrà infatti rimessa in moto la macchina della somministrazione e tornare a pieno regi,me

Maurizio Brucchi, il referente regionale della campagna vaccinale ha nuovamente assicurato che “in Abruzzo non ci sono state reazioni avverse, se non gli effetti più comuni e prevedibili”, dopo la somministrazione di astrazence.