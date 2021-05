VACCINI ANTI COVID: A PESCARA ALTRE 300 DOSI ASTRAZENECA PRENOTABILI PER IL 6 MAGGIO

PESCARA – “Nella mattinata di giovedì 6 maggio ulteriori 300 cittadini rientranti nella fascia anagrafica degli over-60 potranno essere sottoposti a vaccinazione anti-Covid”.

Lo fa sapere in una nota il Comune di Pescara: possono prenotare liberamente e in autonomia un orario per ricevere la somministrazione della “prima dose”, collegandosi fin da subito alla piattaforma digitale del Comune (www.comune.pescara.it), accedendo successivamente alla sezione “CITTÀ DI PESCARA – VACCINAZIONI ANTI-COVID 19” e subito dopo utilizzando il pulsante “Prenota vaccinazione Settimana AstraZeneca”.

Si tratta di una nuova finestra che permetterà l’utilizzo di ulteriori 300 unità di farmaco AstraZeneca che sono nella disponibilità della Asl.

“Grazie all’eccellente organizzazione messa in piedi presso il Centro vaccinale di Pescara – ha detto l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia – e alla capacità dimostrata di saper governare i flussi aggiuntivi delle dosi, step by step messe a disposizione dall’Asl, è stato possibile incrementare il numero degli utenti da assegnare alla profilassi, integrando così gli elenchi dei programmati”.