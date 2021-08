VACCINI ANTI COVID, IL 18 E 19 AGOSTO RIAPRE LA HUB DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI FOSSACESIA

FOSSACESIA – Domani, 18 agosto e giovedì 19, presso la Palestra Polivalente di via Primo Maggio, a Fossacesia, dalle ore 9 alle 13 al mattino e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, saranno disponibili 220 dosi al giorno per poter eseguire la somministrazione delle secondi inoculazioni di vaccini Pfizer e Moderna.

“Abbiamo deciso di organizzare questa due giorni per permettere a 440 cittadini di poter procedere – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio – E’ un’altra importante operazione di contrasto alla diffusione del virus che abbiamo potuto promuovere grazie alla dirigenza Asl Lanciano-Vasto-Chieti che ha risposto positivamente alla nostra richiesta. La nostra gratitudine ai medici e infermieri, in attività o in quiescenza, al Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità in questo periodo in cui molti sono in ferie, di assicurare la loro presenza e di fare in modo che tutto proceda nel miglior modo possibile. Ci aspettiamo ora una forte adesione da parte degli utenti”.