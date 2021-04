VACCINI ANTI COVID: SOMMINISTRATE 15.647.080 DOSI IN ITALIA, L’88.4 PER CENTO DI QUELLE CONSEGNATE

ROMA – Sono 15.674.080 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’88,4% del totale di quelle consegnate, pari a 17.738.070 (nel dettaglio 11.853.270 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 Moderna e 4.157.600 AstraZeneca). Le somministrazioni hanno riguardato 9.085.916 donne e 6.588.164 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.597.263.

È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 15.13 di oggi. Nel report quotidiano sono state riformulate le categorie alle quali viene somministrato il vaccino. Le dosi sono state somministrate a 5.292.792 over 80, a 1.771.803 soggetti fragili e caregiver, a 3.221.429 operatori sanitari e sociosanitari, a 858.845 unità del personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, a 624.293 ospiti di strutture residenziali, a 1.810.676 della fascia 70-79 anni, a 353.749 della fascia 60-69 anni, a 1.137.556 unità di personale scolastico, a 306.187 del comparto Difesa e sicurezza, la voce ‘altro’ comprende 296.750 persone.