VACCINI: ASL TERAMO, ALTRI DUE PUNTI SPOKE, ORA SONO SETTE

Vaccini: Asl Teramo, altri due punti spoke Vaccini: Asl Teramo, altri due punti spoke (ANSA) – TERAMO – La Asl apre altri due centri vaccinali spoke.

Con la determinante collaborazione dei medici di medicina generale e il supporto dei Comuni, mercoledì saranno aperti due centri vaccinali in Val Vibrata, precisamente a Villa Rosa e a Sant’Omero.

“Salgono dunque a sette i centri nel territorio della Asl di Teramo commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia – stiamo dando attivazione a un piano per questa seconda fase della campagna vaccinale con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro il più possibile di spostarsi, e dunque incentivando così le immunizzazioni. Man mano che si creeranno le condizioni, prevediamo di aumentare il numero di punti vaccinali, sempre con accordi con i medici di medicina generale”.

Scendendo nel dettaglio, lo spoke vaccinale a Villa Rosa di Martinsicuro sarà aperto nel distretto sanitario in via Amendola: sarà in funzione il mercoledì, giovedì, venerdì con orario 9-13; 15-19. E’ prevista la somministrazione di circa 240-250 vaccini al giorno.

Lo spoke di Sant’Omero sarà invece aperto nella sala polifunzionale: sarà in attività mercoledì con orario 9-13 e giovedì e venerdì tutta la giornata. L’accesso ai due centri è riservato esclusivamente a cittadini prenotati sul portale Poste.