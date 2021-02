VACCINI, BOCCHINO (LEGA) : “PARTE OGGI LA CAMPAGNA OVER 80”

VASTO – “Prove generali di campagna vaccinale per i primi nonni di Chieti e provincia, parte oggi negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e Chieti e presso la Direzione medica dell’ospedale di Vasto.Gli over 80 della provincia di Chieti che hanno manifestato interesse per la vaccinazione sulla piattaforma regionale sono 14.243, pari al 44,7% del totale, censito in 31.841. Necessaria la tessera sanitaria e il foglio di anamnesi compilato, ricevuto con la lettera di convocazione. (L’anamnesi è un questionario che chiede se nell’ultimo mese si è stati a contatto con persone contagiate, se si manifestano tosse o sintomi influenzali, mal di gola o perdita dell’olfatto, dolori, lividi anomali o arrossamento degli occhi, se si è stati all’estero nell’ultimo mese e se si è fatto un test covid-19. Si chiede anche se si soffre di altre patologie o si è stati contagiati dal covid )”.

Lo dichiara Sabrina Bocchino (Lega), segretario Ufficio di Presidenza e consigliere regionale.

