VACCINI: CARABINIERI SUPPORTANO OVER 70 PER PRENOTAZIONI

PESCARA – Carabinieri a supporto della campagna vaccinale contro il Covid-19.

I militari dell’Arma del Comando provinciale di Pescara lanciano un’iniziativa finalizzata ad aiutare gli over 70 residenti nel territorio di competenza nella procedura di prenotazione.

I militari metteranno a disposizione della popolazione il proprio tempo e i propri strumenti tecnologici: gli over 70 di Pescara e provincia che dovessero avere difficoltà nella prenotazione potranno mettersi in contatto con i carabinieri del posto che si adopereranno per supportarli nella procedura e per presentare la relativa istanza alla Asl.