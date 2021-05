PESCARA – “I medici di medicina generale sono un assetto fondamentale per questa campagna vaccinale. Lancio un appello ad aumentare il numero dei medici di medicina generale che possono darci davvero un ulteriore respiro per questa campagna. I numeri saranno direttamente proporzionali agli afflussi. Ritengo che in questo mese si possano iniziare a vedere gli effetti della campagna sui medici di medicina generale. Ieri il contanumeri è arrivato a 500mila, ma sicuramente nell’assestamento aumenterà anche di 10-15mila unità. Il passo è buono e credo che anche oggi e domani avremo questi numeri”.

Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita al Centro vaccinale comunale di Pescara situato su via Tirino, accompagnato dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, che ha ringraziato il commissario “per il lavoro svolto e per il grande spirito di collaborazione volto a portare l’Italia e l’Abruzzo fuori dalla pandemia”.

“Aiutiamo il volontariato perché è la spina dorsale dell’Abruzzo e dell’Italia e rappresenta lo spirito del nostro Paese. Un volontariato come quello che esiste nel nostro Paese non esiste in nessuna altra parte del mondo. Io credo che questo sia un esempio di coordinamento e di condivisione. Non ricordiamocelo solo nelle emergenze, ma ricordiamocelo quando programmiamo, quando finanziamo le strutture, quando organizziamo le città, quando organizziamo le nostre attività. Facciamo in modo che chi dona sia messo in condizione di farlo nella maniera migliore possibile come stiamo vedendo qui oggi”, ha aggiunto Curcio parlando di una regione con cui “c’è un forte legame” e definendo l’Abruzzo “generoso”, anche a causa dei “grandi dolori” vissuti.

Una visita molto attesa, quella di Figliuolo all’hub vaccinale di Pescara, che lui stesso ha definito termine della visita, “uno dei migliori che ho visto durante le visite che sto facendo insieme all’ing. Curcio. Questo è un segno di bella Italia. Il mese di maggio è un mese di transizione. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini: stanno arrivando e arriveranno con cadenza settimanale così come li avete visti giungere in questa prima settimana. Ci daranno modo di tenerci sull’obiettivo”.

che, nel pomeriggio, si sposterà all’Aquila dove, alle 14.30, visiterà l’Hub vaccinale San Vittorino. Era stata organizzata anche una tappa a Vasto ma, per motivi logistici, il programma si è ristretto. Ad accogliere il generale nell’hub di Pescara, uno dei più grandi d’Abruzzo, che quotidianamente garantisce ai cittadini vaccinazioni per oltre un migliaio anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì.

“A nome di tutta la sanità abruzzese esprimiamo gratitudine per il lavoro che sta svolgendo a livello nazionale – ha detto l’assessore rivolgendosi a Figliuolo -. Come governo regionale siamo attenti sul territorio e con team mobili, grazie al vostro supporto, siamo in grado di andare anche in quei centri abitati che presentano una condizione orografica complessa. Abbiamo accolto tutte le linee guide e grazie alla sinergia siamo stati in grado di portare la nostra regione a un risultato importante, sopra la media nazionale”.

Stamane, infatti, l’Abruzzo si è infatti presentato all’appuntamento con Figliuolo con dati sulla campagna di vaccinazione molto positivi: nella sola giornata di ieri le somministrazioni sono state 12.763, oltre il target delle 10.750 indicato da Figliuolo. Salgono a 152.897 gli abruzzesi vaccinati anche con seconda dose. e con questo ritmo si può arrivare all’obiettivo del 70% di popolazione vaccinata in regione il 29 agosto, in anticipo rispetto al 18 settembre che è data prevista in media a livello nazionale.

Il presidente della Regione Marsilio, ha presieduto ieri la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a Pescara, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale. Una settimana dove la pressione ospedaliera è scesa ulteriormente segnando un miglioramento di carattere generale.

Tra le richieste fatte al commissario, oggi, il via libera alle vaccinazioni anche nelle aziende per dare certezza della ripartenza del comparto produttivo e garanzie sulle forniture di vaccini, a cui si aggiunta quella di mantenere alta l’attenzione per il sistema italiano di volontariato del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci.

“La visita del generale Figliuolo per noi per noi è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato -. Grazie perché abbiamo notato il cambio di passo e abbiamo visto che, adesso, in Italia c’è una struttura che funziona”.