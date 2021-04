VACCINI COVID: 1,5 MILIONI DI DOSI PFIZER ALLE REGIONI ENTRO DOMANI

ROMA – “Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiungeranno le Regioni”.

Lo rende noto il commissariato all’emergenza Covid-19 guidato da Francesco Paolo Figliuolo. “Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall’inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili – si legge nel comunicato – A tal riguardo, nell’ultima settimana, è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di vaccino”.