VACCINI COVID 5-11 ANNI: IN ABRUZZO PRENOTAZIONI A 2.2 PER CENTO, NELL’AQUILANO 200 DOSI IN 2 GIORNI

L’AQUILA – Al via, in Abruzzo, a partire dai soggetti fragili e prioritari, la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Oltre 1.600, in base all’ultimo aggiornamento delle 13 (2,2%), le prenotazioni arrivate nel corso della notte, la maggior parte delle quali relative alle Asl di Pescara e Chieti. In Abruzzo la platea è composta da 71.551 bambini nati fino al 2016: 20.888 fanno riferimento alla Asl di Lanciano Vasto Chieti, 18.064 a quella di Pescara, 16.790 a quella di Teramo e 15.809 alla Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila.

Per la somministrazione verranno utilizzati vaccini in dosaggio pediatrico Pfizer. Per prenotare bisogna collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria).

Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Nella Asl provinciale dell’Aquila domani e sabato saranno vaccinati oltre 200 piccoli nei vari centri vaccinali gestiti dall’azienda nel territorio. La prossima settimana si ricomincerà dalla giornata di mercoledì. I centri vaccinali sono in funzione a San Vittorino, all’Aquila, ad Avezzano, Tagliacozzo, Pescina e Castel di Sangro. Per io più piccoli sono state allestiti spazi ed aree dedicate.