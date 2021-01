VACCINI COVID A DISABILI, PIETRUCCI: “GRANDE LAVORO DI SQUADRA”

L’AQUILA – “È arrivata questa mattina la bellissima notizia che finalmente – almeno per quanto riguarda la pianificazione vaccinale anti Covid19 – porta la Regione Abruzzo al primo posto rispetto alle altre Regioni italiane: siamo i primi, infatti, ad estendere la possibilità di iscriversi alla piattaforma regionale alle persone disabili, ai loro caregiver, ai familiari e alle categorie fragili in generale”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che sottolinea: “Questo è avvenuto in seguito alla mia richiesta di intervento all’assessora Nicoletta Verì affinché venissero ascoltate le Associazioni delle persone disabili, fino a quel momento in allerta per la mancanza di direzione chiara e specifica rispetto al calendario delle vaccinazioni. Oggi sappiamo che ce l’abbiamo fatta”.

“Le Associazioni aquilane sono state contattate e ascoltate, l’assessora Verì (che mi ha contattato immediatamente) ha recepito le mie sollecitazioni, e da domani, con protocollo chiaro e inserito nella piattaforma digitale, le categorie dei più fragili potranno prenotare i vaccini, a riprova del fatto che l’unione di intenti, la collaborazione e l’ascolto, portano sempre a risultati positivi. Quindi oggi mi sento di dire grazie, a nome mio e anche a nome delle Associazioni persone disabili, per questo primo passo decisivo. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, tuttavia – e io lo farò – e sapere che il percorso è talmente complesso da richiedere uno sforzo comune costante, per non vanificare con distrazioni e dimenticanze i risultati raggiunti. Avanti così”, conclude Verì.

