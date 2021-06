VACCINI COVID, A LANCIANO OPEN DAY OVER 60: DISPONIBILI MILLE DOSI J&J

LANCIANO – Una chiamata speciale per gli over 60 di Lanciano e zone limitrofe: domenica 20 giugno al Pala Masciangelo Open Day dedicato a loro con il vaccino Johnson & Johnson.

Durante la giornata (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) le persone appartenenti a tale categoria potranno presentarsi liberamente, senza prenotazione, per essere vaccinate con la mono somministrazione e concludere così il ciclo in un’unica seduta, senza necessità di fare il richiamo. La Asl ha stimato di poter vaccinare fino a 1.000 persone, grazie a una buona disponibilità di dosi.

“Abbiamo scelto Lanciano perché è lì in particolare che vogliamo recuperare in special modo nella fascia di età compresa tra 60 e 69 anni – sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael – attualmente risultano vaccinate 3.501 persone su un totale di 4.677, pari al 74%, a fronte di una media provinciale del 77%. Molto superiore, invece, la copertura delle categorie successive: abbiamo vaccinato l’86% degli over 70, e l’82% degli over 80″.

“!Ci rivolgiamo, dunque, in modo particolare ai sessantenni, che a Lanciano come nel resto del Paese restano ancora fuori dalla campagna vaccinale in percentuale maggiore rispetto alle altre categorie a maggior rischio in caso di contagio. E quella dell’Open Day con Johnson & Johnson è una opportunità da cogliere assolutamente, perché facilita l’accesso alla vaccinazione in tutti i sensi: non occorre prenotarsi e non c’è seconda dose che vincola a una data. Non si può chiedere di meglio, specie in estate e in previsione delle vacanze”.

Ma al fine di accelerare ulteriormente l’immunizzazione, è stato ampliato il numero di posti prenotabili sulla piattaforma Poste a partire da lunedì 21 luglio, che permetterà di soddisfare una platea più estesa grazie a una fornitura di dosi più consistente.

Intanto nelle aree interne prosegue la vaccinazione di massa con la task force dell’Esercito, che toccherà i comuni con numero di abitanti superiore a 500 e inferiore a 1.000: lunedì 21 sarà la volta di Carunchio, poi nei giorni seguenti San Buono, Schiavi d’Abruzzo, Torrebruna, Liscia, Civitella Messer Raimondo, Montazzoli, Montenerodomo, Pizzoferrato, Quadri e Furci.