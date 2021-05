PESCARA – Tornano a Pescara gli “open day” AstraZeneca. Stavolta sono dedicati agli over 40 residenti su tutto il territorio provinciale.

È già possibile prenotare sul sito del Comune del capoluogo adriatico (www.comune.pescara.it), alla sezione “Vaccinazione anti Covid-19”. Le somministrazioni, nell’hub vaccinale del Palafiere di via Tirino, saranno effettuate fino a martedì 25 maggio. Già si registra il tutto esaurito per i posti disponibili per domani e per lunedì.