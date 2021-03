VACCINI COVID ASL PESCARA, PRIORITA’ ALLA SCUOLA: “CHE FINE HANNO FATTO OVER 65 E PERSONE FRAGILI?”

PESCARA – “Altro tassello del quadro caos vaccini in Abruzzo e a Pescara è costituito dalla vaccinazione del personale scuola che ha compiuto i 65 anni e di quello cosiddetto ‘fragile'”.

A denunciarlo, in una nota, il Comitato Priorità alla Scuola Abruzzo, che spiega: “Il 5 marzo, il giorno dopo l’apertura della piattaforma gestita dal Comune di Montesilvano per la prenotazione delle vaccinazioni al Pala Dean Martin, è stato reso pubblico sui social un comunicato che conteneva i giorni previsti per la vaccinazione del personale scuola sino ai 65 anni di età con la testuale indicazione in calce: ‘Il personale over 65 si può prenotare, a partire da lunedì 8 marzo, per la giornata di mercoledì 17 marzo’. Tale indicazione è poi sparita alle ore 20,30 dello stesso giorno tramite un aggiornamento del canale social fb”.

“Ci sembra doveroso – sottolinea il Comitato – che le istituzioni chiariscano cosa sta accadendo e stabiliscano una data per la vaccinazione del personale scuola over 65 e del personale scuola fragile con la relativa procedura di prenotazione entro e non oltre il 14 marzo. Non ci sembra possibile che nel giro di 10 giorni venga vaccinato tutto il personale scuola che ne abbia fatto richiesta, ma restino fuori proprio le categorie fragili ed over 65”.

Per questo motivo “come comitato Priorità alla Scuola Abruzzo abbiamo inviato una lettera alla Regione Abruzzo ed alla Asl Pescara”.

Di seguito il testo integrale della lettera.

Oggetto: vaccinazione personale scuola over 65 fragili. Chiarimenti sulla procedura

Con la presente si chiede che venga stabilita e resa pubblica una data per la vaccinazione del personale scuola over 65 e del personale scuola fragile con la relativa procedura di prenotazione entro e non oltre il 14 marzo.

Tali categorie non hanno ricevuto a tutt’oggi alcuna indicazioni in merito e riteniamo che questa situazione debba essere sanata al più presto e che le stesse abbiano diritto a ricevere il vaccino nello stessa finestra temporale aperta al resto del personale scuola. Diversamente si verrebbe a creare una situazione paradossale non giustificabile.

Download in PDF©